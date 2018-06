Finnish courses are available at the language centres of universities, summer universities, adult education centres, vocational institutions, folk high schools and online. I will share some information with you here but am scared if the schools can enroll from outside Finland. But, you can contact them for further information.Finnish Language Schools/CoursesCity of Helsinki Cultural Office (Caisa):Mikonkatu 17 C (2 krs), HelsinkiPh: (09) 169 3984Fax: (09) 169 3885E-mail: oge.eneh@hel.fiOnnenkieli Oy: (in English/Finnish/Russian)Hatanpään valtatie 34 D, 33100 TamperePh: (03) 2559 808Fax: (03) 2559 808E-mail: onnenkieli@onnenkieli.fiWebsite: Onnenkieli Oy - Language is life Finnish Adult Education Centres (KTOL):Annankatu 25 A, 00100 HelsinkiPh: (09) 6122 430Fax: (09) 6122 4351Website: KOL - Kansalaisopistojen liitto