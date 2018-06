Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) Finland is offering a free-tuition Master’s degree programme in Business Management and Entrepreneurship for Non-European Union and European Union students.Application Period: 1 June – 30 September 2011.Application Criteria: Click here to read the application criteria and eligibility.How to Apply:Entrance examination:Rauma Finland:28 Oct. 2011.If you are abroad:The entrance exams outside of Finland will be arranged in the home countries of the eligible applicants. More information will be published on our website.Studies start:February 2012Language of Instruction:EnglishApplication Statistics:The annual intake is 20 students.Further informationDr. Anne VihakaraDegree Programme CoordinatorTel. +358 44 710 3537Email: anne.vihakara@samk.fiSatakunta University of Applied SciencesStudent Application OfficeTiedepuisto 4, FI-28600 PORITel. +358 2 620 3033, fax +358 2 620 3031