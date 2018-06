Monday 29 April 2013 09:00 Opening session (Chair - Prof. Olusegun Adewoye) 09:00 Welcome and opening remarks - Prof. Wole Soboyejo, President, AUST 09:05 Welcome and opening remarks - Dr. Mohammed Haruna, DG NASENI 09:10 Context for Industry week and workshop - Dr. Tunde Adekola, World Bank 09:15 Keynote lecture 1 - New Frontiers in Computational Modelling and Advanced Manufacturing - Prof. Kunle Olukotun (Stanford University) 10:00 Keynote lecture 2 - New Frontiers in Nanoscience and Advanced Manufacturing for African Development - Prof. Wole Soboyejo (AUST and Princeton University) 10:45 Open Discussion 11:00 Coffee Break 11:30 Business Plan and Innovation Competition (Chair - Ms. Rosaline Agiamoh) 14:00 Distinguished Lecture and Plenary Session I (Chair - Prof. Godwin Chukwu)



Introduction of Distinguished Lecturer - Dr Emmanuel Egbogah (Emerald) 14:05 Dr Emmanuel Egbogah (Emerald) 15:00 Open Discussion 15:30 Tea Break 16:00 New Frontiers in Advanced Manufacturing (Chair - Dr Mohammed Haruna, Acting DG NASENI)



Advanced Manufacturing Capacity in Nigeria - Prof. Olusegun Adewoye (AUST) 16:45 Industrial Perspectives 17:30 Open Discussion 18:00 Closing Remarks

Tuesday 30 April 2013 09:00 Design and Innovation I (Chair - Prof. Akii Ibhadode) 09:00 Prof. David Turnbull(Atopia Research) 09:45 Mrs. Ngozi Bell (U.S. Small Business Agency) 10:30 Open Discussion 11:00 Coffee Break 11:30 Design and Innovation II (Chair - Dr. Mohammed Dauda)



Educational and Industrial Applications of Mechantronics - Peter Sengpiel (FESTO) 12:15 Science, Technology and Innovation Policy - Dr. Willie Siyanbola (NACETEM) 13:00 Lunch 14:00 Green Composites I (Chair Prof. Abel Olorunisola)



Natural Fibre - Reinforced Composites - Prof. Holmer Savastano (University of Sao Paulo) 14:45 Green Composites for Automotive Applications - Dr. Mohammed Dauda 15:30 Tea Break 16:00 Green Composites II (Chair Prof. Holmer Savastano) 16:30 Green Composites from Waste Materials - Prof. Abel Olorunisola (University of Ibadan) 17:15 Holistic Approach to Sustainable Materials - Prof. Wole Soboyejo (AUST and Princeton) 18:00 Closing Remarks

Wednesday 1 May 2013 09:00 Artificial Intelligence (Chair - Prof. Kunle Olukotun)



Nigerian Capacity in Artificial Intelligence - Dr Mohammed Haruna (Acting DG, NASENI) 09:45 New Frontiers in Artificial Intelligence - Prof. Lehel Csato (BBU Cluj-Napoca) 10:30 Coffee Break 11:00 Bioinspired Design (Chair - Prof. David Turnbull)



Bioinspired Design of Aerospace Structures - Prof. Leo Daniel (KWASU) 11:45 Bioinspired Design of Multifunctional Structures - Prof. Nima Rahbar (WPI) 12:30 Open Discussion 13:00 Lunch 14:00 Bio-Nanotechnology and Bio-Nanoscience (Chair - Prof. Michael Adikwu)



Biosynthesis and Conjugation of Gold Nanoparticles - Dr. Shola Odusanya (SHESTCO/AUST) 14:45 Biosynthesis of Magnetite Nanoparticles - Dr. Nicolas Anuku (Princeton and Bronx College, CUNY) 15:30 Tea Break 16:00 BioMEMS and Nanoparticles (Chair - Dr Shola Odusanya) 16:30 BioMEMS and Nanoparticles for Cancer Detection and Treatment - Dr. Yusuf Oni (Bechter Dickenson) 17:15 Nanoparticle Formulations for Applications in Pharmacy - Dr. Udoma Osonwa (Nnamdi Azikiwe) 18:00 Closing Remarks

Thursday 2 May 2013 09:00 Nanoscience and Nanotechnology (Chair - Dr. Nicolas Anuku)



New Frontiers in Nanoscience and Nanotechnology - Dr. Peter Ngene (DELFT) 09:45 Processing of Nanostructured Materials and Nanofibres - Prof. Gabriel Osinkolu (CERD/OAU) 10:30 Coffee Break 11:00 Organic and Flexible Electronics (Chair Dr. Zebaze Kana)



Flexible and Organic Electronic Structures - Dr. Babaniyi Babatope (OAU) 11:45 Organic Solar Cells and Light Emitting Devices - Dr. Zebaze Kana (SHESTCO/KWASU) 12:30 Open Discussion 13:00 Lunch 14:00 Renewable and Non-Renewable Energy (Chair - Prof. Gabriel Osinkolu)



Renewable and Non-Renewable Energy in Nigeria - Dr Niyi Olubiyi (AUST) 14:45 The Challenges and Opportunities for the Oil and Gas Industry in Nigeria: From Upstream to Downstream - Prof. Godwin Chukwu (AUST) 15:30 Tea Break 16:00 Advanced Manufacturing and Materials Selection & Design (Chair - Dr. Gbenga Olusunle)



New Frontiers in Manufacturing Science and Technology - Prof. Ibhadode (Uniben) 16:45 New Frontiers in Materials Selection and CAD/CAM - Dr. A.R. Adetunji (PEDI) 17:30 Open Discussion 18:00 Closing Remarks

Friday 3 May 2013 09:00 Alternative Energy (Chair - Dr. Babaniyi Babatope)



Small-scale Hydro-power - Dr. Gbenga Olusunle (EMDI) 09:45 New Frontiers in the Application of Solar Energy - Dr. Niyi Olubiyi (AUST) 10:30 Open Discussion 11:00 Industrial Interactions with Students and Alumni 13:00 Fourth Nelson Mandela Institution (NMI) Distinguished Lecture (Chair - Mr. Bonnaventure Mbida-Essama, NMI CEO)



Lessons on Innovation from Stanford and Silicon Valley - Prof. Kunle Olukotun (Stanford University) 14:00 Presentations by AUST Students/Innovators Vitalis Anye Chioh - Organic Light Emitting Devices

Danyuo Yiporo - BioMEMS for Cancer Treatment

John David Obayemi and Stella Dozie Nwachukwu - Nanoparticles for Cancer Detection and Treatment

Bimbo Feyisara Adedeji - Microparticles for Drug Eluting Stents and Tissue Engineering

Kiemute Oyibo and Tabot Arreytambe - Wireless Technology and Platforms for E-learning 15:30 Poster Session and Tea Break 16:00 Panel Summaries (Chair - Dr. Mohammed Dauda) 17:00 Presentations by Innovation Competition Winners (Chairs - Ms. Rosaline Agiamoh and Mrs Ngozi Bell, SBA) 18:00 Closing Remarks - Prof. Wole Soboyejo (AUST President) and Dr. Mohammed Haruna (Acting DG, NASENI)

AUST and the National Agency for Science and Engineering ( NASENI ) under the auspices of the World Bank Step B programme are holding a joint workshop on the theme "". The workshop starts on 29/04/2013 and runs until 03/05/2013 at the AUST campus.The agenda for the workshop is as follows: