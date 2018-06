1. Anuoluwapo- Mercy of God plenty2. Odeyemi- Hunter fit me3. Pamilerin- Kill me wit laugh4. Olamide- My wealth don come5. Timileyin- push my back6. Adeyemi- Crown fit me7. Motunrayo- I see wealth again8. Bamidele- Follow me reach house9. Ayomikun- My wealth full10. Oladejo- Wealth turn eight (11. Shile- Open house12. Wale- Come house13. Morenike- I see person take care14. Funmilayo- Give me joy15. Omoyemi- Pikin fit me16. Tunbosun- Shift again17. Feyintola- Rest back on wealth.18. Motolani- Am big enuf to have wealth.19. Ifabiyi- Oracle born this.20. Olaide- Wealth roll come.21. Ageshin- Horse rider.22. Adeleke- Crown dey on top.23. Babajide- father wake come.24. Bankole- Help me build house.25. Owolabi- Na money we born.KEEP IT ROLLING...