Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Richest football owners  (Read 235 times)

Emmy Baba

Richest football owners
« on: Jul 27, 2013, 08:18 AM »
10. Roman Abramovic (Chelsea, England) $10.2 billions

9. John Fredricksen (Velerenga, Norway) $11.5 billions

8. Paul Allen (Seatle Sounders, United States) $15.0 billions.

7. Francois Pinault (Stade Rennes, France) $15.0 billions.

6. Rinalt Akhmetov (Shaktar Donetsk, Ukraine) $15.4 billions.

5. Lakshmi Mittal (Queens Park Rangers, England) $16.5 billions.

4. Alisher Usmanov (Arsenal, England) $17.6 billions.

3. George Soros (Manchester United, England) $19.2 billions.

2. Amancio Ortega (Deportivo La Coruna, Spain) $57 billions.

1. Carlos Slim (Club Pachuca, Mexico, Club Leon, Mexico, Real Oviedo, Spain) $73.0 billions.
Logged

Shola Sholaz

Re: Richest football owners
« Reply #1 on: Jul 27, 2013, 02:28 PM »
I definately know Manchester United would be there....That club know what iit means to make profit. Very nice one I must confess.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Tags:
 