10. Roman Abramovic (Chelsea, England) $10.2 billions
9. John Fredricksen (Velerenga, Norway) $11.5 billions
8. Paul Allen (Seatle Sounders, United States) $15.0 billions.
7. Francois Pinault (Stade Rennes, France) $15.0 billions.
6. Rinalt Akhmetov (Shaktar Donetsk, Ukraine) $15.4 billions.
5. Lakshmi Mittal (Queens Park Rangers, England) $16.5 billions.
4. Alisher Usmanov (Arsenal, England) $17.6 billions.
3. George Soros (Manchester United, England) $19.2 billions.
2. Amancio Ortega (Deportivo La Coruna, Spain) $57 billions.
1. Carlos Slim (Club Pachuca, Mexico, Club Leon, Mexico, Real Oviedo, Spain) $73.0 billions.