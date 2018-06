Everything dem get, we get am too.Dem get T-pain, we get Timaya.Dem get T.I, we get M.I.Dem get aircraft, we get witchcraft.Dem get 2pac, we get 2face. Dem get Beyonce, we get Omotola.Dem get Lil wayne, we get Terry G.Dem get TIMBERLAND, we get DON JAZZY.Dem get wiz khalifa, we get wizkidDem get Hollywood, we get Nollywood.Dem get silicon valley, we get computer village.Dem get miami beach, we get lekki beach.Dem get Al paccino, we get pate Edochie.Dem get pirates of the carribean, we getpirates of Aba.Dem get beauty and the beast, we get biancaand ojukwu.Dem get Mr. Bean, we get Mr. Ibu.Dem get American lotto, we get Baba Ijebu.They fear Al Qaeda, we fear Boko Haram.ABI MY PEOPLE NA LIE?