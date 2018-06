Universities and Institutions of Higher Education with the right to award undergraduate and postgraduate degreesSTATEUppsala UniversityBox 256SE- 751 05 UPPSALA, Phone: +46 18 471 00 00, Fax: +46 18 471 20 00,E-mail: registrator@uu.seLund UniversityBox 117SE- 221 00 LUND, Phone: +46 46 222 00 00, Fax: +46 46 222 47 11E-mail: registrator@lu.seUniversity of GothenburgBox 100SE- 405 30 GÖTEBORGPhone: +46 31 786 00 00Fax: +46 31 786 10 64E-mail: info@gu.seStockholm UniversitySE- 106 91 STOCKHOLMPhone: +46 8 16 20 00Fax: +46 8 15 95 22E-mail: registrator@su.seUmeå UniversitySE- 901 87 UMEÅPhone: +46 90 786 50 00Fax: +46 90 786 54 88E-mail: umea.universitet@umu.seLinköping UniversitySE- 581 83 LINKÖPINGPhone: +46 13 28 10 00Fax: +46 13 28 28 25E-mail: liu@liu.seKarolinska InstituteSE- 171 77 STOCKHOLMPhone: +46 8 728 64 00Fax: +46 8 31 11 01E-mail: info@ki.seRoyal Institute of TechnologySE- 100 44 STOCKHOLMPhone: +46 8 790 60 00Fax: +46 8 790 65 00Admission information: admission@admin.kth.seE-mail: registrator@kth.seLuleå University of TechnologySE- 971 87 LULEÅPhone: +46 920 49 10 00Fax: +46 920 49 13 99E-mail: universitetet@ltu.seSwedish University of Agricultural SciencesBox 7070SE- 750 07 UPPSALAPhone: +46 18 67 10 00Fax: +46 18 67 20 00E-mail: registrator@slu.seKarlstad UniversitySE- 651 88 KARLSTADPhone: +46 54 700 10 00Fax: +46 54 700 14 60E-mail: info@kau.seMid Sweden UniversitySE- 851 70 SUNDSVALLPhone: +46 771 97 50 00Fax: +46 771 97 50 01E-mail: info@miun.seVäxjö UniversitySE- 351 95 VÄXJÖPhone: +46 470 70 80 00Fax: +46 470 832 17E-mail: registrator@vxu.seÖrebro UniversitySE- 701 82 ÖREBROPhone: +46 19 30 30 00Fax: +46 19 33 02 38E-mail: info@oru.seBlekinge Institute of TechnologySE- 371 79 KARLSKRONAPhone: +46 455 38 50 00Fax: +46 455 38 50 57E-mail: registrator@bth.seKalmar University CollegeSE- 391 82 KALMARPhone: +46 480 44 60 00Fax: +46 480 44 60 32E-mail: info@hik.seMalmö University CollegeSE- 205 06 MALMÖPhone: +46 40 665 70 00Fax: +46 40 665 71 53E-mail: info@mah.seMälardalen University CollegeBox 883SE- 721 23 VÄSTERÅSPhone: +46 21 10 13 00Fax: +46 21 10 13 20E-mail: info@mdh.sePrivate sectorChalmers University of TechnologySE- 412 96 GÖTEBORGPhone: +46 31 772 10 00Fax: +46 31 772 38 72E-mail: registrator@chalmers.seStockholm School of EconomicsBox 6501SE- 113 83 STOCKHOLMPhone: +46 8 736 90 00Fax: +46 8 31 81 86E-mail: info@hhs.seJönköping University FoundationBox 1026SE- 551 11 JÖNKÖPINGPhone: +46 36 10 10 10Fax: +46 36 15 08 12E-mail: info@hj.seUniversity CollegesStateBorås University CollegeSE- 501 90 BORÅSPhone: +46 33 435 40 00Fax: +46 33 435 40 01E-mail: registrator@hb.seDalarna Universtity CollegeSE- 791 88 FALUNPhone: +46 23 77 80 00Fax: +46 23 77 80 80E-mail: registrator@du.seGotland University CollegeSE- 621 67 VISBYPhone: +46 498 29 99 00Fax: +46 498 29 99 62E-mail: info@hgo.seGävle University CollegeSE- 801 76 GÄVLEPhone: +46 26 64 85 00Fax: +46 26 64 86 86E-mail: registrator@hig.seHalmstad University CollegeBox 823SE- 301 18 HALMSTADPhone: +46 35 16 71 00Fax: +46 35 14 85 33E-mail: registrator@hh.seKristianstad University CollegeSE- 291 88 KRISTIANSTADPhone: +46 44 20 30 00Fax: +46 44 12 96 51E-mail: info@hkr.seSkövde University CollegeBox 408SE- 541 28 SKÖVDEPhone: +46 500 44 80 00Fax: +46 500 41 63 25E-mail: info@his.seUniversity College of Physical Education and SportsBox 5626SE- 114 86 STOCKHOLMPhone: +46 8 402 22 00Fax: +46 8 402 22 80E-mail: registrator@gih.seSwedish National Defence CollegeDrottning Kristinas väg 37SE- 115 93 StockholmPhone: Internationell telefonFax: Internationell faxE-mail: exp@fhs.seSödertörn University CollegeAlfred Nobels allé 7SE- 141 89 HUDDINGEPhone: +46 8 608 40 00Fax: +46 8 608 40 10E-mail: info@sh.seUniversity College WestSE- 461 86 TROLLHÄTTANPhone: +46 520-22 30 00Fax: +46 520-22 30 99E-mail: registrator@hv.sePrivate sectorErsta Sköndal University CollegeBox 11189SE- 100 61 STOCKHOLMPhone: +46 8 555 050 00Fax: +46 8 555 050 60E-mail: info@esh.seGammelkroppa School of ForestryBox 64SE- 682 22 FILIPSTADPhone: +46 18 16 99 00Fax: +46 18 169 910E-mail: skogsskolan@gammelkroppa.pp.seJohannelund Theological SeminaryHeidenstamsgatan 75SE- 754 27 UPPSALAPhone: +46 18 16 99 00Fax: +46 18 169 910E-mail: johannelund@efs.svenskakyrkan.seStockholm School of TheologyÅkeshovsvägen 29SE- 168 39 BrommaPhone: +46 8 564 357 00Fax: +46 8 564 357 06E-mail: ths@ths.seRed Cross University College of NursingTeknikringenSE- 114 28 STOCKHOLMPhone: +46 8 690 01 00Fax: +46 8 690 01 90E-mail: info@rkh.seSophiahemmet University CollegeBox 5605SE- 114 86 STOCKHOLMPhone: +46 8 406 20 00Fax: +46 8 10 29 09E-mail: info@sophiahemmethogskola.seÖrebro Theological SeminaryBox 1623SE- 701 16 ÖREBROPhone: +46 19 30 77 50Fax: +46 19 30 77 79E-mail: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.seUniversity Colleges of ArtsStateUniversity College of DanceBox 27043SE- 102 51 STOCKHOLMPhone: +46 8 459 05 00Fax: +46 8 459 05 10E-mail: info@danshogskolan.seUniversity College of Film, Radio, Television and TheatreDramatiska InstitutetBox 27090SE- 102 51 STOCKHOLMPhone: +46 8 55 57 20 00Fax: +46 8 55 57 20 05E-mail: kansli@draminst.seUniversity College of Art, Craft and DesignBox 3601SE- 126 27 STOCKHOLMPhone: +46 8 450 41 00Fax: +46 8 783 05 63E-mail: registrator@konstfack.seQuestions about studying at Konstfack: studentkansli@konstfack.seRoyal University College of Fine ArtsBox 16315SE- 103 26 STOCKHOLMPhone: +46 8 614 40 00Fax: +46 8 679 86 26E-mail: info@kkh.seRoyal University College of Music in StockholmBox 27711SE- 115 91 STOCKHOLMPhone: +46 8 16 18 00Fax: +46 8 664 14 24E-mail: info@kmh.seStockholm University College of OperaTeknikringen 35SE- 114 28 STOCKHOLMPhone: +46 8 545 810 60Fax: +46 8 545 810 61E-mail: registrator@operahogskolan.seStockholm University College of ActingTeaterhögskolanBox 10038SE- 10055 STOCKHOLMPhone: +46 8 556 093 00Fax: +46 8 702 95 80E-mail: info@teaterhogskolan.sePrivate sectorBeckmans College of Design Hem | Beckmans Nybrogatan 8SE- 114 34 STOCKHOLMPhone: +46 8 660 20 20Fax: +46 8 665 00 87E-mail: info@beckmans.seUniversity College of Music EducationBox 26164SE- 100 41 STOCKHOLMPhone: +46 8 611 05 02Fax: +46 8 611 52 61E-mail: info@smpi.seIndependent organisations with the right to award second cycle programmes in PsychotherapyThese are private organisations and are entitled to charge tuition fees:Svenska Institutet för kognitiv psykoterapiSabbatsbergs Sjukhus Box 6401SE- 113 82 StockholmPhone: +46 8 690 52 60Fax: +46 8 690 59 70E-mail: info@cbti.seThe Erica FoundationOdengatan 9SE- 114 24 StockholmPhone: +46 8 402 17 60Fax: +46 8 10 96 91E-mail: mail@ericastiftelsen.seStiftelsen Stockholms Akademi för PsykoterapiutbildningBrännkyrkagatan 76SE- 118 23 STOCKHOLMPhone: +46 8 642 10 24Fax: +46 8 642 10 24E-mail: info@sapu.seThe S:t Lukas organizationBox 17240SE- 104 62 STOCKHOLMPhone: +46 8 658 48 84Fax: +46 8 669 47 19E-mail: info@st-lukas.seCenter för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg ABThorilds gränd 1SE- 442 31 KUNGÄLVPhone: +46 303 20 75 60Fax: +46 303 20 75 61E-mail: info@cognitivterapi-gbg.se