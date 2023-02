Peter Obi leads Tinubu, Atiku with wide margin in Benue as INEC announces presidential election results

Peter Obi of Labour Party is currently leading his opponents in the Saturday’s presidential election in Benue State.

The Collation Officer, Prof Faruk Adamu Kuta, Vice Chancellor, Federal University of Technology Minna, announce the results from each local government as follows.

2023 Presidential Election: How Benue LGAs Voted

*Gwer West Lga

Reg Voters: 74,579

Accre: 26,612

APC: 7,332

LP: 17,417

PDP: 838

Total valid votes: 25,949

Rejected votes: 632

Votes cast: 26,581

*Ushongo LGA

Reg Voters: 117,469

Accre: 38,048

APC: 20,060

LP: 7,324

PDP: 7,264

Total valid votes: 36,038

Rejected votes: 1007

Votes cast: 37,045

*Konshisha LGA, RAs

Reg Voters: 131,461

Accre: 42,109

APC: 10,742

LP: 26,261

PDP: 3,524

Total valid votes: 41,422

Rejected votes: 621

Votes cast: 42,043

5. Makurdi

Reg Voters: 295203, Accre: 88389

Parties: APC: 15900

Labour Party: 48,228

PDP 5134

6. Gwer East

Reg Voters: 99,175

Accre: 35,040

APC 15,900

LP: 9,800

PDP: 7370

7. Ogbadibo

Reg Voters: 72,141

Accre voters: 18,367

APC: 3,129

LP: 10,154

PDP: 3,460

8. Guma, 10 RAs

Dr. Austin’s Odeigba Adaigwu

Reg Voters: 114,054

Accre: 34,572

APC: 10,481

LP 21,796

PDP: 999

Total valid votes: 33668

Rejected votes: 805

Votes cast: 34,473

9. Okpokwu LGA – 12 RAs

Akirga Paul Ezekiel, CO

Reg Voters: 76,389, Accre voters: 20,055

APC: 3,409

LP: 10,470

PDP: 4,641

Total valid votes: 19,105

Rejected votes: 802

Votes cast: 19,907

10. Ohimini LGA, 10 RAs

CO: Prof Aondoyila kuhe

Reg Voters: 46,713

Accre voters: 15,458

APC: 3,239

LP: 6,545

PDP: 4,972

Total valid votes: 15,046

Rejected votes: 312

Votes cast: 15,358

11. Gwer West Lga

CO: Ahembe Iorkyaa

Reg Voters: 74,579

Accre: 26,612

APC: 7,332

LP: 17,417

PDP: 838

Total valid votes: 25,949

Rejected votes: 632

Votes cast: 26,581

12. Ushongo LGA

CO: Prof Moses Ogbaji

Reg Voters: 117,469

Accre: 38,048

APC: 20,060

LP: 7,324

PDP: 7,264

Total valid votes: 36,038

Rejected votes: 1007

Votes cast: 37,045

13. Konshisha LGA, RAs

CO: Prof Mom Tor-Anyiin

Reg Voters: 131,461

Accre: 42,109

APC: 10,742

LP: 26,261

PDP: 3,524

Total valid votes: 41,422

Rejected votes: 621

Votes cast: 42,043

Guma, 10 RAs

Reg Voters: 114,054

Accre: 34,572

APC: 10,481

LP 21,796

PDP: 999

Total valid votes: 33668

Rejected votes: 805

Votes cast: 34,473

12 RAs

Akirga Paul Ezekiel, CO

Ohimini LGA, 10 RAs

CO: Prof Aondoyila kuhe

Reg Voters: 46,713

Accre voters: 15,458

APC: 3,239

LP: 6,545

PDP: 4,972

Total valid votes: 15,046

Rejected votes: 312

Votes cast: 15,358

Okpokwu LGA – 12 RAs

Akirga Paul Ezekiel, CO

Reg Voters: 76,389, Accre voters: 20,055

APC: 3,409

LP: 10,470

PDP: 4,641

Total valid votes: 19,105

Rejected votes: 802

Votes cast: 19,907

Gwer West Lga

CO: Ahembe Iorkyaa

Reg Voters: 74,579

Accre: 26,612

APC: 7,332

LP: 17,417

PDP: 838

Total valid votes: 25,949

Rejected votes: 632

Votes cast: 26,581